Силовые структуры
 
Последние новости
Пролетевший над Украиной самолет-разведчик США сравнили с «размалеванной свиньей»
США собрались вывести войска из Афганистана
Кремль предрек обострение отношений с Украиной перед выборами
Дзюбе вспомнился еще один скандал с Кокориным
Британия поможет Польше бороться с «российской дезинформацией»
Вину за мордобой в Верховной Раде возложили на бесовские силы
Моуринью столкнулся с тотальным неуважением в «Манчестер Юнайтед»
Латвия обнародовала архивы КГБ
В США признали новый вид преступления
Новости партнеров

Полиция потребовала больше прав для вторжения в частную жизнь россиян

Перейти в «Мою Ленту»

Министерство внутренних дел России предложило расширить основания для досмотра граждан и проникновения на частные владения. Соответствующие поправки были подготовлены в закон «О полиции», сообщается на сайте ведомства.

Если предложения МВД будут одобрены, полицейские смогут досматривать граждан при наличии подозрения, что они скрывают при себе краденое. Также сотрудникам ведомства разрешат проникать в жилые помещения и земельные участки, чтобы задержать скрывающихся правонарушителей, застигнутых на месте совершения преступления.

Помимо этого полицейские получат право вскрывать автомобиль, если в нем закрылся преступник или внутри оказался человек, которому требуется медицинская помощь.

«Законопроект ориентирован на совершенствование практической деятельности сотрудников полиции, а также на устранение <...> правовых пробелов», — пояснили в ведомстве.

Сейчас полицейские имеют право досматривать граждан, если располагают данными о наличии у них оружия, боеприпасов, взрывчатки, наркотиков, психотропных, ядовитых или радиоактивных веществ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Чекисты поймали полковника МВД на взятке в 1,5 миллиона долларов
К Новому году МВД закупит 100 тысяч комплектов наручников «Нежность»
МВД Бурятии захотело вычислить по IP комментаторов к статье о госзакупках
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0420 декабря

«Это жуткое место стоит стереть с лица Земли»

Главная тюрьма Москвы хранит кровавые тайны. Ее решили закрыть навсегда
13:4420 декабря

Киллера из «банды ФСБ» посадили на 24 года

12:0719 декабря

Готовивших теракт боевиков ИГ ликвидировали в Ставрополе

11:2520 декабря

Российский врач надругался над тремя девушками после операции

Силовые структуры00:0118 декабря

Солдат неудачи

Он воевал в Донбассе, любил Гитлера и продавал наркотики. Теперь его ждет тюрьма
12:2420 декабря

Главному вору России припомнят хищения в крупнейших казино Москвы

11:4618 декабря

В России перестали считать опьянение отягчающим обстоятельством

16:4219 декабря

Коллега держала дознавательницу из Уфы во время изнасилования

Силовые структуры00:0214 декабря

«Ты что, мразь, жив еще?»

Сотрудники ФСБ годами держали в страхе нефтяную столицу России
10:4620 декабря

Убийцу чемпиона мира по пауэрлифтингу отправили в колонию на 18 лет

15:4119 декабря

Российский школьник напал на сверстника с канцелярским ножом

20:3119 декабря

Россиянин сел за побег от воображаемых полицейских

Россия
«Главное, чтобы никто не слышал этих писков и визгов»
Врачей роддома обвинили в убийстве младенца ради статистики
В России появился закон о защите животных
Теперь у них есть права. Что это означает?
«Пусть потом не пищат»
Владимир Путин о ядерной войне, фишке России и прорыве
«Чем реже болезнь — тем она дороже»
Тысячи россиян страдают редкими заболеваниями. Но получить лечение могут не все
«Чувствую, меня тошнит, перед глазами все плывет»
Врач из Крыма боролась за права пациентов. За это ее сделали уборщицей
Ингушские студенты рассказали об избиении резиновым молотком при обыске
Путин помиловал пять человек
Все материалы
Мир
США выводят войска из Сирии
Американцы предали союзников. От этого выиграют Россия, Турция и Иран
В США признали новый вид преступления
В Германии срочно усилили охрану аэропортов из-за подозрительных людей
Боевики ИГ по-тихому убили 700 человек
В США нашли еще сотни священников-развратников
Партнерский материал
Гражданство за деньги
Как встать на европейский путь
Солдаты Европы
Евросоюзу нужна своя армия. Потеснит ли она НАТО?
Все материалы
Бывший СССР
«Мало не покажется»
 
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Александр ЛукашенкоЗаймутся делом
Лукашенко выбьет деньги из безработных. Они заплатят больше за газ и воду
СБУ послушала Путина и рассказала о воюющих в Африке российских наемниках
Белоруссия ответит на притязания России укреплением независимости
Украинские депутаты поработали и устроили мордобой
Литва захотела заморозить средства российских олигархов
Все материалы
Экономика
Поднять целину
Россия хочет освоить гектары земли. Почему пример надо брать с Канады?
Россия обошла Украину в рейтинге лучших стран для бизнеса
Китай приструнил США цитатой дяди Бена из «Человека-паука»
На трассе Москва — Рязань открылась АЗК BP нового формата
В Великобритании банк оштрафовали за отказ платить мертвым
JTI вошла в число крупнейших компаний в России
Крым попросил еще сотни миллиардов
Все материалы
Силовые структуры
«Это жуткое место стоит стереть с лица Земли»
Главная тюрьма Москвы хранит кровавые тайны. Ее решили закрыть навсегда
Солдат неудачи
Он воевал в Донбассе, любил Гитлера и продавал наркотики. Теперь его ждет тюрьма
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Киллера из «банды ФСБ» посадили на 24 года
Российский врач надругался над тремя девушками после операции
Главному вору России припомнят хищения в крупнейших казино Москвы
Коллега держала дознавательницу из Уфы во время изнасилования
Все материалы
Наука и техника
«От неандертальцев мы унаследовали аллергию и шизофрению»
Почему наши предки выжили и захватили всю планету
Остановите Землю!
Осьминоги под экстази, скрещивание овцы с человеком и другие дикие открытия года
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
Найден новый вид планет
У берегов Австралии нашли загадочные структуры
Выявлены новые признаки скорой глобальной катастрофы
Танк Т-80БВМ вооружат снарядом с обедненным ураном
Все материалы
Спорт
«Оскар Де Ла Хойя — лжец и идиот!»
Глава UFC в ярости: легендарный боксер вздумал учить его бизнесу
Моуринью столкнулся с тотальным неуважением в «Манчестер Юнайтед»
Фуркад провел худшую за последние четыре года гонку
Россиянин выиграл серебро на Кубке мира по биатлону
Рестлер лишился слуха и испытал «мозговое кровотечение» после падения на голову
Вечно побеждающего Фуркада обвинили в уничтожении карьеры Шипулина
Алина ЗагитоваНакатят по полной
Загитова и Медведева встретятся впервые в сезоне. Чемпионат России будет жарким
Все материалы
Культура
iPhuck в лужу
Гипсовая эротика и искусственный интеллект в пелевинском проекте Богомолова
Ну и ню
Обнаженное тело на снимках Хельмута Ньютона и Дэвида Линча
«Надо что-то менять в оркестре»
Олег Новиков о слиянии «Эксмо» и АСТ, смерти книжных и первом Bentley
Власти Петербурга открестились от разрешения на съемки видео о захвате школы
В cети появился трейлер новых «Людей в черном»
В сети высмеяли полулысого Уилла Смита в образе джинна из «Аладдина»
Шнуров посвятил стихотворение личной жизни Путина
Все материалы
Интернет и СМИ
За мем сядешь или деньги потеряешь?
 
Британцам разрешат смотреть порно по карточкам
Девушка рухнула со стриптизерских туфель и вызвала гомерический хохот в сети
Обнаружена система слежки ФСБ за российскими соцсетями
Цитата из «Брата-2» привела Путина в замешательство
Телезвезда 18 месяцев не выходил из дома, растолстел и объявился на ТВ
Как работал, так и заработал
Счастье в СССР показали американцам. Советскому человеку рассказать о нем забыли
Все материалы
Ценности
Дефилейная часть
Скандалы, интриги, увольнения: как дизайнеры портят себе карьеру
Куда там волхвам!
Гид по подаркам: ценные вещи для дорогих людей
Цари горы
Дворцы над облаками и «половина богатства мира». Как жили Далай-ламы
Тереза Мэй отвергла драгоценности Дональда Трампа
Названы самые странные вещи 2018 года
Названа самая стильная одежда 2018 года
Меган Маркл нашла способ защититься от сглаза
Все материалы
Путешествия
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
Спустились с ковчега
От черного туфа к зеленому винограду — сокровища Армении
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
Террористы отрезали туристке голову с криками «Это за Сирию!»
Международный аэропорт закрыли из-за активности беспилотников
Названы самые дешевые российские курорты
Названы самые безумные требования богатых туристов в отеле
Все материалы
Из жизни
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Красота и джаз
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и чем она живет
Избитый школьник вырос и отомстил злому учителю
Пара пенсионеров сбросила 150 килограммов на двоих
Пенсионер перепутал номера в лотерее и сорвал куш
Американец попал под обстрел охотника за снежным человеком
Все материалы
Вагоновожатый
Пять вопросов к новому универсалу Kia Ceed, который теперь стал просто огромным
Установите это немедленно!
Десять современных технологий в автомобиле, которые здорово облегчают нам жизнь
Тачки 2
Самые чудные автомобили самой странной гоночной серии мира — вторая часть
Porsche для бедных
Бюджетное купе, универсал и другие безумные версии нового Porsche 911
Американцы в пятый раз возродили Hummer H1
Электрокары Tesla научили «пускать газы»
Honda подготовила «вседорожный» Civic
Все материалы
Дом
С какого региона
Приезжие теснят местных на рынке жилья. Какими будут новые соседи москвичей?
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Была не была
Дешевая ипотека в России появилась и стремительно исчезла. Чего ждать теперь?
Названы места в Москве с самым дешевым жильем
Дорогие квартиры в Москве станут еще дороже
Родным Осина перекрыли доступ к его имуществу
Раскрыты доходы застройщиков Москвы
Все материалы