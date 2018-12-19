Чекисты поймали полковника МВД на взятке в 1,5 миллиона долларов

Заместитель начальника полиции управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу полковник Адам Яхутль задержан по подозрению в получении 1,5 миллиона долларов за содействие в деле о хищениях 70 миллиардов рублей из Мособлбанка. Об этом сообщает «Росбалт» в среду, 19 декабря.

Силовик задержан сотрудниками ФСБ и отправлен под арест.

По данным издания, к полковнику обратился краснодарский бизнесмен Дмитрий Ганелин, который дружил с заместителем председателя правления Мособлбанка Дмитрием Васильевым. Полицейский, ссылаясь на обширные связи в правоохранительном блоке, обещал сделать так, что дело о хищениях из Мособлбанка будет полностью прекращено.

За свои услуги Яхутль, как утверждает потерпевший бизнесмен, запросил 1,5 миллиона долларов, которые были ему выплачены несколькими траншами. Однако обещанного полковник не выполнил, и Ганелин подал на него заявление в ФСБ.

Дело о хищениях в Мособлбанке было возбуждено в 2015 году. По версии следствия, с 1 января 2012 года по 19 мая 2014 года владельцы и топ-менеджеры кредитной организации массово выводили деньги вкладчиков.

18 июня сообщалось, что основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский скончался в больнице при колонии, где отбывал четырехлетний срок. Адвокат банкира сообщил, что причиной смерти стала болезнь.

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