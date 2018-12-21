Кремль заявил о готовности взять ракеты США под прицел

России придется взять под прицел американские ракетные системы в Европе, если Вашингтон их там разместит после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДЛРСМ). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, его слова передает в пятницу, 21 декабря, ТАСС.

«Размещение этих ракет и их потенциальное нацеливание в сторону Российской Федерации приведет к тому, что РФ, с тем чтобы создать паритет, возьмет эти пусковые установки под прицел своим ракетным арсеналом», — пояснил представитель Кремля.

По его словам, в этом случае повторится ситуация, которую страна уже переживала в прошлом. Так Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова главы государства об угрозе ядерной войны.

Ранее Владимир Путин, выступая на ежегодной пресс-конференции, подчеркнул, что Россия была вынуждена начать создавать новые ракетные системы, когда этим вопросом озаботились США. Глава государства отметил, что в мире начался развал международной системы сдерживания вооружений.

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