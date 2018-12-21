Порномодель предпочла новую внешность жилью

Порномодель Сибил Сталлоне (Sybil Stallone) из Лас-Вегаса призналась, что спустила на пластические операции больше, чем готова потратить на жилье. Об этом сообщает Daily Star.

30-летняя Сталлоне увлеклась телесными модификациями десять лет назад. К настоящему времени, женщина уже наполнила филлерами губы, подбородок и щеки, скорректировала нос, подтянула ягодицы и увеличила размер груди с D на G.

В общей сложности на все процедуры американка потратила 500 тысяч долларов. Однако Сталлоне не собирается останавливаться на достигнутом и в будущем планирует сделать подтяжку лица.

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«Миллионы фанатов восхищаются моей красотой. У меня была долгая и успешная карьера. Я получаю исключительно положительные отзывы, так как я — уважаемый сотрудник сферы развлечений», — заявила модель.

На данный момент на Сибил Сталлоне в Instagram подписаны 1,2 миллиона человек.

В апреле польский архитектор по имени Анелла назвала себя первой «живой Барби» в стране после того, как потратила тысячи долларов на пластические операции. Новое лицо и тело, которые принесли девушке славу в соцсетях, обошлись ей в 42 тысячи долларов.

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