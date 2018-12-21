История о боевых роботах-убийцах посеяла панику в сети

В сети набирает популярность ролик, где сторонница конспирологических теорий Линда Моултон Хоу (Linda Moulton Howe) сообщает, что в одной из японских лабораторий роботы расстреляли 29 человек. На вирусное видео обратило внимание издание The Daily Dot.

Заявление женщина сделала еще в августе 2017 года, однако популярность к ней пришла лишь в декабре 2018-го, когда пользователь Twitter Андре Хилл (Andre Hill) опубликовал видеозапись на своей странице. «Вот как мы умрем», — подписал он ролик.

В своем выступлении Хоу сообщает, что «умные» роботы расстреляли своих жертв металлическими пулями. По ее словам, ученые деактивировали устройства, однако один из них сумел подключиться к спутнику, загрузил в свою память новую информацию и усилился.

Ролик набрал более 7,5 миллиона просмотров. Многие подписчики пришли в ужас от рассказа Хоу. «Это уже происходит», — испуганно писали они. Некоторые из них предполагали, что художественные фильмы об умных и сильных роботах-убийцах оказались пророческими.

«Это то, что мы заслужили», — обреченно заявила одна из комментаторов. «Простое решение. Не вооружайте искусственный интеллект», — предложила юрист Зена О'Брайен (Zena O'Brien).

Менее впечатлительные пользователи принялись искать доказательства истории Хоу. Оказалось, что ни в одном отчете не фигурирует описанный ею случай. Скептики также заметили, что женщина некорректно употребляет научные термины. Они сделали вывод, что это говорит о ее безграмотности.

Некоторые принялись подшучивать над историей Хоу. «Вот почему я не разрешаю пользоваться калькуляторами на экзаменах», — иронически заметил учитель математики по имени Джейк.

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