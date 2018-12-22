Порошенко отпраздновал юбилей «украинского Ан-225»

Президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter о праздновании 30-летнего юбилея «украинского гиганта» Ан-225. Пользовтели сети с ним не согласились.

Комментаторы отметили, что самолет – достижение советского, а не украинского авиастроения.

Некоторые в шутку предложили декоммунизировать Анн-225 или уничтожить его.

Самолет Ан-225 конструировался на крупнейшем на Украине авиастроительном холдинге концерна «Антонов». После распада СССР концерн сосредоточился на нескольких проектах: пассажирские и грузопассажирские самолеты Ан-140, Ан-148 и Ан-158, а также военно-транспортный самолет Ан-70.

Самолет совершил свой первый полет 21 декабря 1988 года. Изначально планировалось построить две машины, однако сейчас в летном состоянии находится лишь один экземпляр. Он эксплуатируется украинской компанией Antonov Airlines.

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