Извержение вулкана на Сицилии попало на видео

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Сицилийский вулкан Этна исторг из себя лаву, дым и огромное облако пепла, что привело к временному прекращению полетов через аэропорт Катании. Об этом сообщает The Independent.

Новое извержение сопровождается необычно высокой сейсмической активностью: наблюдатели зафиксировали более 130 подземных толчков в понедельник, 24 декабря. Сильнейший из них достигал магнитуды в 4,0.

Со склонов Этны эвакуировали туристов поднявшихся на высоту более 1,9 тысячи метров. Информации о пострадавших и каком-либо ущербе нет, но в некоторых окрестных городах улицы засыпало пеплом. Путешественникам приходится ждать, пока аэропорт города Катания на восточном побережье острова возобновит работу.

Этна, крупнейший из трех активных вулканов Италии, в высоту достигает 3,3 тысячи метров. Он все чаще стал проявлять активность с июля 2018 года. Его последнее действительно сильное извержение произошло в 1992 году — тогда лава чуть не уничтожила городок Дзафферана.

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