Журналисты назвали эксперта Потапенко несостоятельным

Журналисты «Независимой газеты» подробно изучили трудовую биографию известного экономиста Дмитрия Потапенко и пришли к выводу, что сам эксперт не настолько успешен, как он рассказывает широкой публике и, соответственно, что к его советам следует относиться с определенной долей скептицизма. Издание опубликовало статью на это тему.

В ней, в частности, говорится, что «биография Дмитрия Потапенко вызывает много вопросов в отношении его профессионального образования и личных бизнес-достижений». Так как «большинство данных о предпринимателе можно почерпнуть исключительно из его слов». В числе прочего издание подвергает сомнению действительность диплома MBA Университета штата Калифорния, якобы имеющегося у Потапенко, а также наличие у последнего звания двукратного чемпиона мира по карате.

Такие же сомнения у журналистов НГ вызывают остальные известные публике эпизоды жизни экономиста. «Можно предположить только, что Потапенко успел поработать во многих местах, но нигде подолгу не задерживался. Судя по его биографии, которая распространяется в Интернете, он был санитаром, телохранителем и даже директором казино, откуда, вероятно, его взяли сразу на должность вице-президента по продажам и маркетингу Grundig GmbH в странах Балтии. Но проверить весь этот набор сведений крайне сложно, как, например, сложно понять, являлся ли Потапенко действительно серьезным управляющим «Пятерочки» или всего лишь отвечал за раскладку товаров по полкам магазина», — пишет издание.

Такими же фейковыми заявлениями журналисты посчитали информацию о бизнесе Потапенко за рубежом. В качестве примера они приводят историю с квартирой последнего в Праге. «Налицо обычная схема приобретения недвижимости в Чехии, хорошо известная всем риелторам. Но это выглядит как-то мелко на фоне громких заявлений о том, что MDG — это "фонд стратегического управления крупными промышленными, производственными предприятиями и сетями"», — пишет газета. И продолжает, что «фирма Потапенко позиционируется на ее сайте, который представляет собой одну-единственную страницу с указанием телефонов в Москве и почему-то в Лондоне и изображением различных логотипов. В том числе сети "Пятерочка", работа Потапенко в которой была, видимо, настолько «продуктивной», что один из основателей ретейлера Андрей Рогозин, как писало издание Sales Business, предпочитает не беседовать о бывшем сотруднике», — заканчивают свою мысль журналисты.

После чего издание пишет о том, что «активная деятельность бизнес-тренера, его бесконечные чесы по стране с лекциями, семинарами и мастер-классами вызывают немало вопросов». «Чему Дмитрий Потапенко может научить предпринимателей, если верна информация о том, что у аффилированных с ним структур есть долги, а его "холдинг", зарегистрированный в чешской квартире, — не более чем блеф? Как можно доверять профи, который в одном из интервью, судя по всему, призывает прятать компании в офшорах?» — задается вопросом НГ.

Заканчивается статья выводом, что «все бизнес-начинания Дмитрия Потапенко закончились тем, что стабильного впечатляющего заработка ярый критик власти и "экономический гуру" не имел». В качестве примера журналисты приводят данные его декларации, поданной при регистрации в качестве кандидата в Госдуму. В этом документе Потапенко «указал всего 650 тысяч рублей, полученных от одного из федеральных СМИ, и около 3 миллионов рублей вкладов, разложенных по девяти банкам». «В декларации, правда, фигурировали и акции, в том числе и уже упомянутых компаний MDG и "Практикер Ритейл ГМБХ", а также две совершенно обычные квартиры, два автомобиля и мотоцикл. Негусто для успешного предпринимателя и эффективного менеджера, каким позиционирует себя Дмитрий Потапенко», — резюмирует газета.