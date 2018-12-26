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Пенсионер узнал об исцелении жены от рака и выиграл миллион

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Житель США узнал о полном исцелении своей жены от рака и выиграл миллион долларов в карты в одну неделю. Об этом сообщает Sky News.

В пятницу, 21 декабря, 85-летний Гарольд Макдауэлл (Harold McDowell) из города Лейквуд, штат Нью-Джерси, узнал, что в организме его жены не осталось раковых опухолей. Женщина пережила несколько операций из-за рака печени и рака толстой кишки. В субботу, 22 декабря, Макдауэлл отправился в казино в Атлантик-Сити и выиграл миллион долларов.

Пенсионер решил сыграть в покер и поставил пять долларов. Судя по всему, речь идет о картежнике, который выиграл миллион благодаря тому, что ему выпал флэш-рояль бубен. О неизвестном мужчине, которому попалась комбинация, встречающаяся в одном случае из 20 миллионов, сообщалось в понедельник, 24 декабря.

В казино Макдауэлл отправился вместе со своей женой. Когда он повернулся к ней и сообщил о выигрыше, она отреагировала нецензурными выкриками. «А я сидел там, как идиот», — уточнил мужчина.

Он признался, что новость о выздоровлении его любимой оказалась важнее, чем выигрыш. Деньги пара решила отдать детям, а часть потратить на круиз.

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