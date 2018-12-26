Проституток предложили оставить невоспитанными

В Китае предложили отказаться от перевоспитания проституток и их клиентов. С такой инициативой выступил Комитет по правовым вопросам Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Об этом сообщает China Daily.

Согласно правилам, установленным Государственным советом в 1990-х, проститутки и их клиенты могут быть заключены под стражу от полугода до двух лет. Под стражей они проходят обязательный курс по этическим и юридическим вопросам. Также они привлекаются к общественным работам и проходят медицинское обследование.

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Чжу Чжэнфу, вице-президент всекитайской ассоциации юристов обратил внимание, что наказания, ограничивающие свободу граждан, должны регулироваться законами, а не инструкциями. По его словам, такая мера пресечения противоречит конституции, которая защищает права человека.

В отчете, предоставленном Комитетом по правовым вопросам, отмечается, что инструкция по перевоспитанию проституток и клиентов использовалась редко, а количество нарушителей снижалось с каждым годом. Это обусловлено тем, что все преступления попадают под действие Уголовного кодекса, а неопасные нарушения — Административного кодекса, из-за чего необходимость обращаться к инструкции отпадает.

Сессия Постоянного комитета ВСНП завершится в субботу, 29 декабря, после чего станет известно решение китайских властей по поводу необходимости перевоспитания проституток и их клиентов.

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