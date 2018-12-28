Между Териберкой и Туманным появился подвижный пункт обогрева

Власти Кольского района приобрели подвижный пункт обогрева, который заработает на трассе Териберка – Туманный и будет помогать спасать людей от мороза во время снежных заносов на дорогах, сообщается на сайте местной администрации.

Глава районной администрации Александр Лихолат отметил, что зима в регионе длится около полугода, и иногда из-за плохой погоды перекрываются дороги. «Все помнят, как в позапрошлом году в снежном плену оказалась Териберка. На случай таких ЧП мы и приобрели подвижный пункт обогрева», – добавил он.

Установка обошлась районному бюджету в миллион рублей, 800 тысяч из этой суммы было потрачено на отечественный пикап повышенной проходимости. Также был куплен дизельный генератор, который способен работать до восьми часов на одном баке, усиленная «шторм палатка» на семь человек, тепловая пушка, термопот, коврики, теплые одеяла и обувь.

В отряд входят три человека: водитель и два сотрудника службы безопасности администрации района.

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