Появление в Эстонии плакатов «Здесь только русские» объяснили

Плакаты с надписями «Здесь только русские» и «Здесь только эстонцы» на русском и эстонском языках появились на трамвайных остановках Таллина, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме разобщенности страны. Об этом сообщила Лидер партии Eesti 200 Кристина Каллас, ее заявление опубликовал Postimees.

«Расколотое общество — наша реальная проблема. Пусть первый бросит в меня камень тот, кто скажет, что смысл изображенного на плакатах не является правдой», — объявила она.

Каллас добавила, что это была спланированная акция. «Я приношу свои извинения всем, кого задели эти плакаты. Цель Eesti 200 — чтобы в будущем больше никогда не было причины для размещения подобной рекламы», — заключила политик.

На необычные плакаты, которые появились на улицах эстонской столицы, обратили внимание 7 января. Как писал TJournal, снизу на плакатах были написаны телефонные номера.

На звонки отвечал автоответчик, зачитывалось следующее сообщение: «Здравствуйте! Третьего марта — выборы в Рийгикогу. Я — кандидат! Мы, русские, должны держаться вместе. Стойте на правильной стороне!». По другому номеру отвечал автоответчик на эстонском, а слово «русские» в сообщении было заменено на «эстонцы».

Русские проживают практически во всех регионах Эстонии, однако наиболее высока их концентрация на северо-востоке страны и на юго-востоке Таллина. При этом доля русских среди граждан Эстонии ниже их доли среди всего населения страны, поскольку гражданами в 1990-е были признаны лишь граждане довоенной Эстонской Республики, а также их потомки.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!



