Умерла владелица культового отеля на Лазурном побережье

Владелица культового отеля «Негреско» Жанна Ожье скончалась в Ницце в возрасте 95 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщила представительница пресс-службы отеля.

Ожье умерла в своих апартаментах в здании отеля поздней ночью в понедельник, 7 января, но об этом стало известно только сейчас. У нее не осталось ни детей, ни племянников.

Сообщается, что в последние годы женщина страдала болезнью Альцгеймера.

Отель «Негреско», который считается символом Лазурного Берега, принадлежал Жанне Ожье с 1957 года. В числе его знаменитых постояльцев — музыканты группы «Битлз», модельер Коко Шанель, писатель Эрнест Хемингуэй и художник-сюрреалист Сальвадор Дали.

По информации Би-би-си, Ожье завещала «Негреско» благотворительному фонду, помогающему бездомным и животным.