Суд рассмотрит иск к мэрии Екатеринбурга из-за конкурса по поиску перевозчика

Транспортная компания «Уралтрансгрупп» обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к администрации Екатеринбурга. Об этом сообщает интернет-газета Znak.com. Иск будет рассматриваться 14 января.

Компания потребовала признать незаконным конкурс по поиску перевозчика на несколько автобусных маршрутов, победителем в котором стал перевозчик, предложивший самую высокую цену. Истец просит отменить протокол рассмотрения заявок, а также признать конкурс несостоявшимся и провести его повторно. Также компания ходатайствовала о принятии обеспечительных мер в виде запрета на заключение контракта с победителем конкурса «Лекс авто». Однако данное ходатайство суд отклонил.

Издание отмечает, что речь идет о конкурсе от 25 октября 2018 года, когда на торги было выставлено четыре автобусных маршрута. Стартовая цена лота составила 27,27 миллиона рублей. Компании «Уралтрансгрупп» и «Авто-плюс» попросили за свои услуги по одному рублю, «Автобусный Центр» и «Ю-Ви-Эй-Транс» заявили о готовности работать за одну копейку, компания «Авто комп» предлагала 10 тысяч рублей. При этом победителем конкурса чиновники мэрии признали ООО «Лекс авто», предложившее заплатить за свои услуги 27,1 миллиона рублей.

Результатами конкурса заинтересовалось свердловское управление ФАС. В начале ноября ведомство предписало администрации Екатеринбурга провести конкурс по поиску компании-перевозчика на автобусные маршруты заново.

Ранее и. о. начальника департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин заявлял, что в конкурсе по поиску перевозчика коррупции не было, а комиссия, рассматривавшая заявки, действовала так, как ранее ей предписывало свердловское УФАС.