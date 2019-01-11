Объяснено происхождение «девятки» яиц в российских магазинах

Удмуртская птицефабрика «Вараксино» рассказала о причинах появления «девятки» яиц — упаковки, в которой якобы по цене десятка яиц продают девять штук. Представитель компании рассказал РИА Новости, что это новогодний маркетинговый ход.

«Предприятие еще в октябре 2018 года вложило средства на разработку новой упаковки. Мы решили, что это будет хорошим маркетинговым ходом, новые "девятки" выпустили именно перед Новым годом, когда повышается спрос на яичную продукцию», — заявили в «Вараксино».

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В компании также заверили, что продолжают выпуск яиц и в классических упаковках — десятками и двадцатками.

Ранее «Русская служба Би-би-си» обратила внимание на то, что российские производители товаров начали видоизменять упаковки привычных товаров, чтобы сэкономить и получить большую выгоду. Помимо «девятки» яиц, на 0,15 литра уменьшилась упаковка фруктового сока, на 0,05 литра — коровьего молока и пива в банке.

При этом большинство изменений на российском рынке произошло несколько лет назад. Так, пивные банки объемом 0,45 литра начали появляться на полках магазинов еще полтора года назад, а «девятки» яиц — полгода. Активно сокращать объемы пакетов молока и соков производители начали в 2013 году.

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