В благотворительности Порошенко увидели политическое лукавство

То, что президент Украины Петр Порошенко перечислил свой годовой заработок на благотворительность, напоминает акт политического лукавства. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, передает RT.

По его словам, за годы своего президентства Порошенко стал значительно богаче. Это, по мнению Морозова, говорит о том, что коррупционная составляющая в его деятельности была существенной. «Известны факты, когда государственные заказы отдавались компаниям, которые аффилированы с его бизнесом», — отметил депутат.

Морозов также добавил, что избирателей на Украине сейчас больше интересуют собственное благополучие, цены на ЖКХ, зарплаты.

Петр Порошенко заработал за 2018 год на посту главы государства 270,5 тысячи гривен (около 10 тысяч долларов). Всю сумму украинский лидер перечислил на благотворительность.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!