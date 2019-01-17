Россиянин забил жену до смерти мухобойкой и тушкой гуся

Житель Хайбуллинского района Республики Башкортостан забил до смерти свою жену. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Следствие установило, что в сентябре 2018 года мужчина распивал с женой спиртные напитки. В ходе застолья возникла ссора, во время которой он избил жертву ногами, а также самодельной деревянной мухобойкой и тушкой зарезанного на ужин гуся.

Женщина легла спать, однако вскоре ей стало плохо и она скончалась. Судебно-медицинская экспертиза показала, что она умерла от полученных травм.

Подозреваемый признал вину в содеянном. Ему вменяют статью «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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