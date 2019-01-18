Россия обвинила США в желании начать новые «звездные войны»

В МИД РФ считают, что курс США на усиление глобальной системы противоракетной обороны приведет к новой гонке вооружений в космическом пространстве. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства.

В комментарии, который является реакцией на опубликованный 17 января «Обзор политики США в сфере противоракетной обороны», сказано, что Вашингтон взял курс на наращивание потенциала глобальной ПРО — и это приведет к дестабилизации международной остановки.

Авторы комментария подчеркивают, что США снова считают легитимными упреждающие удары по ракетным системам противника «до их запуска» — и именно такая логика лежала в основе гонки вооружений, которая шла между СССР и Соединенными Штатами, когда американским президентом был Рональд Рейган. Тогда глобальную систему ПРО не удалось развернуть в космосе из-за недостаточного развития технологий.

Материалы по теме На колени! Новая ядерная стратегия США угрожает России

«Хотели бы призвать администрацию США образумиться и все-таки отказаться от столь безответственных попыток перезапустить на новом более высоком технологическом уровне приснопамятную рейгановскую программу "звездных войн"», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Напоследок в МИД подчеркнули: появление «Обзора» демонстрирует, что диалог между Россией и США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности необходимо возобновить, однако американская сторона оставляет все предложения без ответа.

17 января «Обзор политики США в сфере противоракетной обороны» представили американскому президенту Дональду Трампу. В нем говорится что в Пентагоне допускают размещение противоракет в космосе, лазерного оружия на беспилотниках и превращение истребителей пятого поколения F-35 Lightning II в летающие системы ПРО.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!