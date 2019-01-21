Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе

В Черном море началась спасательная операция по спасению команд двух судов, в том числе танкера-газовоза, загоревшихся в районе Керченского пролива. Есть погибшие, передает ТАСС.

«Два парохода горят, люди в воде. Восемь-десять судов привлечено к спасательной операции. Это якорная стоянка», — сообщили

в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска.

По данным Росморречфлота, из воды подняли тело погибшего моряка. Еще трое спасены.

По информации спасателей, на одном судне были 17 человек, на втором — 14, оба ходят под флагом Танзании. Члены обеих команд — граждане Индии и Турции.

Предположительно, причиной пожара стал взрыв, произошедший на одном судне, после чего огонь перекинулся на соседнее.

UPD: Как сообщает «Интерфакс», из воды подняли тело второго погибшего.

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