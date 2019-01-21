Число погибших на горящих судах в Керченском проливе выросло

Число жертв при пожаре на судах в Керченском проливе увеличилось до десяти, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

По словам собеседника агенства, 14 человек удалось спасти.

Известно, что на борту одного судна находились 17 человек, из них девять — граждане Турции, восемь — граждане Индии. На борту второго — 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии. Россиян среди них нет.

Ранее стало известно, что в Черном море началась спасательная операция по спасению команд двух судов, в том числе танкера-газовоза,под флагом Танзании. Предположительно, причиной пожара стал взрыв, произошедший на одном судне, после чего огонь перекинулся на соседнее.

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