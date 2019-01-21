Стали известны подробности пожара на судах в Керченском проливе

Причиной возгорания судов на Черном море могло стать нарушение техники безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах морского поиска и спасения.

По предварительным данным, взрыв произошел на танкере при передаче топлива на другое судно. Предполагается, что экипаж танкера при этом не соблюдал технику безопасности.

Также по данным ТАСС, количество жертв происшествия увеличилось до 14. В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что пострадавших членов экипажей горящих судов доставят в медицинские учреждения Керчи.

Известно, что на борту одного судна находились 17 человек, из них девять — граждане Турции, восемь — граждане Индии. На борту второго — 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии. Россиян среди них нет.

Ранее стало известно, что в Черном море началась операция по спасению команд двух судов, в том числе танкера-газовоза под флагом Танзании. Предположительно, причиной пожара стал взрыв, произошедший на одном судне, после чего огонь перекинулся на соседнее.

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