Горящее в Керченском проливе судно попало на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлено одно из судов, загоревшихся в Керченском проливе. Ролик опубликован на YouTube-канале Kerch.FM.

На кадрах видно, как над объятым пламенем судном поднимаются клубы дыма.

Ранее 21 января сообщалось, что в Черном море загорелись два судна под флагом Танзании, в том числе танкер-газовоз. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв на одном из судов, после чего огонь перекинулся на соседнее.

Отмечалось, что на борту одного из пароходов находились 17 человек, на борту второго — 14 человек. Как заявили в Росморречфлоте, из воды уже подняли тело одного погибшего моряка.

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