Гостям инвестиционного форума в Сочи предложат насыщенную культурную программу

В рамках Российского инвестиционного форума, который пройдет в Сочи 14-15 февраля, состоится ряд культурных мероприятий, подготовленных для гостей и участников. Об этом говорится в сообщении организатора мероприятия — фонда «Росконгресс».

Культурную программу начнется с гала-концерта Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. В этот же день гости смогут принять участие в интеллектуальном мероприятии «Нетривиальная игра» с Александром Друзем, целью которой станет расширение знаний о России.

Днем позже, 15 февраля, гости смогут посмотреть спектакль «Не покидай свою планету» по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». В постановке участвуют Константин Хабенский, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы».

Участники форума также смогут посетить гала-концерт открытия Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи, проведение которого запланировано на 16 февраля в Зимнем театре. В нем примут участие музыканты и исполнители из Испании, Бельгии, Германии, Республики Корея и США.