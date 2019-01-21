Белорусы вступились за Настю Рыбку и предложили выгнать российского посла

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Гражданка Белоруссии Настя Рыбка (в центре)

На белорусском сайте «Удобный город» начался сбор подписей под петицией в поддержку Анастасии Вашукевич, также известной как Настя Рыбка, и требованием отозвать из Москвы белорусского посла, а также предложить послу РФ покинуть территорию Белоруссии.

«В связи с тем, что этот возмутительный, на наш взгляд, акт задержания [Вашукевич] осуществлен сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации нагло и цинично, все их последующие действия по сбору доказательств в том числе "вовлечении в занятие проституцией", по нашему мнению, не могут быть признаны законными», — сказано в петиции, опубликованной пользователем Евгений_7f5541.

Автор петиции также считает, что действия российских «компетентных органов» в отношении Вашукевич могут распространиться на всех белорусских граждан без исключения, в связи с чем просит министерство иностранных дел Белоруссии отозвать из Москвы посла республики для консультаций, а также предложить российскому послу в Минске покинуть территорию Белоруссии до урегулирования вопроса с Вашукевич.

Петиция была создана 19 января, на 15:30 21 января ее подписали 179 человек. Автор петиции намерен направить е в администрацию президента страны и министерство иностранных дел республики.

Анастасия Вашукевич и секс-инструктор Александр Кириллов (Алекс Лесли, также гражданин Белоруссии) были приговорены судом Таиланда к условному сроку и фактическому заключению на девять месяцев (которое они уже отбыли в СИЗО), за организацию секс-тренингов в этой стране. 17 января Вашукевич и Кириллов были депортированы из Таиланда. По прибытии в Москву их задержали в аэропорту Шереметьево по статье о вовлечении в занятия проституцией. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Вашукевич и Кириллов получили известность после публикации книги «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха», в котором излагались интимные подробности отношений Насти Рыбки и предпринимателя Олега Дерипаски.

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