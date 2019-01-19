Настя Рыбка в суде попросила прощения у Дерипаски

Перед заседанием Нагатинского суда Москвы Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, заявила журналистам, что просит прощения у предпринимателя Олега Дерипаски, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

«Никаких записей об Олеге Дерипаске больше не будет, я компрометировать его больше не буду. Мне хватит», — заявила она со скамьи подсудимых. По мнению Вашукевич, некие люди воспользовались ее книгой, чтобы свети счеты с предпринимателем, за что она извинилась перед ним.

По словам Вашукевич, уголовные дела в отношении нее сфабрикованы, причем одновременно в Таиланде, Российской Федерации, Белоруссии и в Европе.

В Нагатинском суде Москвы в субботу, 19 января, около 17:30 началось заседание об аресте Насти Рыбки на время следствия по возбужденному в отношении нее уголовному делу о вовлечении в занятие проституцией. Следствие ходатайствует о ее аресте до 16 февраля — на месяц — на все время следствия. Защита в свою очередь попросила перенести заседание на 72 часа в связи с рядом процессуальных недоработок — в частности, в материалах уголовного дела нет данных о том, что у Вашукевич есть несовершеннолетний ребенок. Прокурор попросил перенести заседание на трое суток — для сбора всех необходимых материалов.

В результате суд отложил рассмотрение ходатайства об аресте на 72 часа — до 22 января. Вашукевич остается в изоляторе временного содержания.

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были осуждены в Таиланде за организацию секс-тренингов к девяти месяцам лишения свободы условно, а так как они полностью отбыли этот срок за время предварительного следствия, из зала суда их депортировали в Белоруссию транзитом через Москву. Но в аэропорту Шереметьево они были задержаны сотрудниками российской полиции как находящиеся в розыске по возбужденному уголовному делу.

Рыбка и ее секс-наставник Лесли получили известность после публикации книги «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха», в котором излагались интимные подробности отношений Насти Рыбки и предпринимателя Олега Дерипаски.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!