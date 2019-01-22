Глава ВТБ рассказал о способности российской экономики выдержать санкции

Почти пять лет, прошедших с момента введения Западом санкций в отношении России, показали, что российская экономика способна их выдержать. Такое заявление в интервью Bloomberg TV сделал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Несколько лет тому назад Барак Обама сказал, что санкции полностью разорвут на кусочки российскую экономику. Однако этого не произошло. Мы продолжаем работать, мы наблюдаем достаточно неплохие темпы роста, у нас хорошие макроэкономические показатели. Например, в прошлом году профицит бюджета составил порядка 2,5 процента ВВП, — отметил он. — Все это показывает, что мы способны выживать в таких условиях. Однако все это плохо — это плохо для мировой экономики, это плохо для ситуации в мире в целом. Например, если вспомнить о том, что происходит в отношениях России и США по вопросам разоружения. Это все очень плохо».

Отвечая на вопрос о том, сложнее ли российскому предпринимателю вести бизнес в 2019 году, Андрей Костин отметил, что, с одной стороны, у ВТБ 90 процентов бизнеса находится в России. «У нас достаточно высокая степень диверсификации. Кроме того, у нас имеются филиалы в Шанхае, Вьетнаме и других частях света — равно как и в Лондоне и Франкфурте. Но с другой стороны, конечно, санкции не помогают. Они создают трудности и проблемы для нас, но, к сожалению, мы не можем изменить эту ситуацию. Поэтому приходится в своей работе как-то приспосабливаться к этим обстоятельствам».

Президент ВТБ, говоря о возможных новых ограничениях в отношении России, подчеркнул, что «худший расклад всегда плох», однако определенные планы относительно того, как продолжать работу в непростых условиях, есть. «У меня запланировано много различных встреч, но основным приоритетом для меня в этом году являются встречи с бизнесменами из Китая, Индии, стран Персидского Залива, а также других стран. А вот с американцами и европейцами не так много встреч», — рассказал он.

При этом, по его мнению, у России больше шансов улучшить отношения с Европой, «особенно если нам удастся добиться какого-то прогресса, скажем, по вопросу Донбасса». «Но опять же, если посмотреть на Европу, то мы увидим, что ведущие европейские страны сейчас поглощены собственными проблемами, — заявил он в интервью CNBC. — Например, совершенно определенно видно, что госпожа Меркель, которую раньше считали лидером Европы, сейчас постепенно в какой-то мере теряет контроль. Ходят разговоры о том, что в течение этого года она может уйти. В Великобритании остро стоит вопрос брекзита, и никто в данный момент не знает, как решится эта проблема. Во Франции президент Макрон тоже полностью занят внутренними проблемами. В такой ситуации России все сложнее и сложнее найти партнера, с которым можно было бы взаимодействовать».

Однако, как считает Андрей Костин, американские санкции не нравятся никому, в том числе, европейцам. «Я не думаю, что европейским компаниям так уж нравятся санкции, с которыми они сталкиваются из-за взаимодействия с Ираном или Россией. С этой точки зрения, я не думаю, что это идет на пользу администрации США. Конечно, это несколько ограничивает развитие отношений между Россией и Европой, особенно в том, что касается проекта «Северный поток-2». Однако, насколько я понимаю, реализация проекта продолжается. Хотя согласен, что будущее проекта пока остается неопределенным».

