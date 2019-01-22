Чеченский министр объяснил слова о телевизионной рубрике с извинениями

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Джамбулат Умаров объяснил, что его высказывания о создании на телевидении рубрики с извинениями были шуткой. Об этом он сказал в разговоре с «Дождем».

Умаров рассказал, что, когда ведущий радиостанции «Говорит Москва» Владимир Карпов упомянул о возможности создать отдельную рубрику, он иронично добавил про открытие столбцов с извинениями в местных газетах.

«Для нормального человека с нормальным чувством юмора там было все понятно», — заключил Умаров. Распространение его реплики министр объяснил тем, что «кому-то специально захотелось опять открыть сезон стеба над чеченским министром».

Умаров подчеркнул, что не препятствует извинениям других, но и не принуждает к ним.

«Другой вопрос, что да, нам приходится очень часто развеивать слухи и бороться с информационными диверсиями. И из-за того, что мы такую борьбу на самом деле ведем, нам приписывают рубрики, и столбцы, и карательные функции — чушь собачья», — добавил министр.

В понедельник, 21 января, Умаров в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказывал о борьбе с хулиганами, которые сеют панику в соцсетях. «Мы готовы и отдельную рубрику завести, и отдельные столбцы в газетах. Но с этим надо как-то бороться», — заявил тогда чиновник.

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