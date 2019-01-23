Авторы лучших рекламных проектов 2018 года получат «Большую рыбу»

Церемония награждения лауреатов Экспертной рекламной премии «Большая рыба» в третий раз пройдет в «Известия Hall» 7 февраля. Авторы и вдохновители лучших рекламных проектов 2018 года получат «российский рекламный Оскар».

Гостями церемонии станут крупнейшие рекламодатели, лидеры ведущих агентств и эксперты «Итогов года — 2018». Ведущее российское СМИ о рекламе и маркетинге Sostav ежегодно, уже в течение 14 лет вместе со своими читателями и экспертами, топ-менеджерами брендов, рекламных агентств и медиакомпаний выбирает лучшую рекламу года.

Претенденты традиционно соревнуются в семи номинациях: Кампании, Ролики, Digital, Принт / Аутдор, BTL (маркетинговые проекты), Брендинг, Социальная реклама.

В течение года отборочная команда Sostav обсуждает работы. Наиболее заметные и яркие проекты отбираются по таким параметрам как: наличие наград профессиональных фестивалей, масштабность, реакция СМИ и рынка, эффективность коммуникации и так далее. На первом этапе конкурса работы путем голосования оценивают читатели. Таким образом, шорт-листы формирует именно рекламная индустрия, а затем они выносятся на суд экспертному жюри.

Участниками конкурса по итогам 2018 года стали 300 проектов. За лучшие из них было отдано 67 616 пользовательских и 2213 экспертных голосов. Что стало новым рекордом по вовлечению аудитории в проект (в прошлом году было отдано 50 тысяч голосов). Результаты голосования открыты и доступны на сайте Sostav.ru.



