Беременную Меган Маркл потянуло на веганство и гендерно-нейтральные тона

Меган Маркл, жена принца Гарри и герцогиня Сассекская, планирует обустроить для будущего ребенка детскую комнату в гендерно-нейтральных тонах. Об этом стало известно The Sun.

Для разработки дизайна детской комнаты герцогиня Сассекская обратилась к топовому дизайнеру Вики Чарльз (Vicky Charles). Помещение будет выполнено в монохромной гамме белых и серых оттенков.

Маркл собирается использовать для покраски стен экологически чистую краску с маслами эвкалипта и розмарина. Считается, что эти добавки улучшают память и благотворно влияют на иммунную систему. Обустройство детской комнаты вписано в бюджет реновации королевского имущества, который предполагает траты трех миллионов фунтов.

По данным источников издания, герцогиня Сассекская стала веганкой. Она уже более недели придерживается типа питания, предполагающего отказ от продуктов животного происхождения. Ей также удалось убедить принца Гарри пересмотреть рацион и ограничить потребление мяса.

О беременности Меган Маркл стало известно 15 октября. Ребенок должен появиться на свет в апреле.

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