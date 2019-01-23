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В России проведут масштабную акцию ко Дню студента

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Команда «Молодежки ОНФ» (Общероссийский народный фронт) проведет всероссийскую акцию «Татьянка», приуроченную ко Дню студента. Ее главным персонажем станет собирательный образ студентки. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в среду, 23 января, в редакцию «Ленты.ру».

Акцию намерены провести во всех регионах страны онлайн и оффлайн. В соцсетях появятся иллюстрации, призывающие студентов старших курсов поделиться опытом и знаниями с первокурсниками. Там же разместят видеоролики с описанием городского квеста: участникам необходимо будет найти «шпаргалки», спрятанные в разных точках. Победители получат призы.

Кроме того, на территории образовательных учреждениях устроят ярмарки «Антистрессия». Опытные студенты будут делиться с младшими своими конспектами, книгами, учебниками, шпаргалками и лайфхаками в обмен на хороший поступок, например, чистку от снега дорожки возле дома. Во время ярмарки будет действовать пункт обмена книгами «Сдал сам — помоги другому» и «Копилка шпаргалок» с материалами для экзаменов.

Гости также смогут выбрать одну из 11 открыток-«Татьянок», подписать их и поздравить друзей. Вечером для студентов проведут рэп-баттл.

В Санкт-Петербурге, Новороссийске и Екатеринбурге пройдет акция «Тяни билет, студент!». В ней смогут поучаствовать выпускники вузов.

Все мероприятия пройдут с 23 по 25 января.

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