Криминальный синдикат вывел из Китая миллиарды долларов

Криминальному синдикату удалось вывести из КНР около 4,4 миллиарда долларов через игорную столицу Китая — Макао. Об этом со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщает CNN.

Преступная организация вела свою работу с 2016 года. Злоумышленники использовали для своих махинаций POS-терминалы (мобильные устройства для чтения банковских карт), нелегально вывезенные из Китая. С их помощью обеспеченные китайцы снимали за границей средства со своих банковских карт, в то же время для властей это выглядело как переводы внутри страны.

Чаще всего такая схема использовалась для незаконного обналичивания выигрышей в казино в гонконгских долларах и патаках Макао. В результате серии полицейских рейдов в Макао и Китае были задержаны 39 подозреваемых и конфискованы 32 платежных терминала.

Гражданам Китая запрещено выводить за рубеж более 100 тысяч юаней (около 15 тысяч долларов) в год с карт, выданных китайскими банками.

Административный район Макао образован 20 декабря 1999 года в результате ликвидации одноименной португальской колонии. В Макао действует собственное, отличное от китайского, законодательство, таможенная и эмиграционная система, используется собственная валюта.

С 2010 года более 70 процентов дохода этому району приносит игорный бизнес — это единственный регион в Китае, где разрешена работа казино. Статус специального района Макао сохранит как минимум до 2049 года.

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