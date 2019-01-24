Аналитики оценили шансы претендентов на «Оскар» получить награду киноакадемии

Главную награду американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм года» может получить картина «Рома», повествующая о жизни обычной семьи среднего класса в Мехико 1970-х годов. Такой прогноз сделали аналитики bwin, оценившие шансы новоиспеченных номинантов на получение главных наград американской киноакадемии.

В этом же рейтинге фильму режиссера Альфонсо Куарона уступают «Зеленая книга» и «Фаворитка». «Богемская рапсодия» также номинирована на звание лучшего фильма года, но в гонке претендентов значительно уступает конкурентам, расположившись лишь на шестой строчке.

По мнению аналитиков компании, высокие шансы на получение статуэтки в номинации «Лучшая мужская роль» сейчас у Кристиана Бэйла за роль в драме «Власть» и у Рами Малека за роль в «Богемской Рапсодии».

91-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств состоится в Лос-Анджелесе 24 февраля.

