Сделку по покупке «Ростелеком» Tele2 оценили в 240 миллиардов рублей

«Ростелеком» готовится приобрести сотового оператора Tele2, по данным «Ведомостей» сделка оценивается в 240 миллиардов рублей. Источники «Ленты.ру» подтверждают и сам факт готовящейся сделки и ее сумму.

По данным печатного издания, сделка уже согласована обеими сторонами. При этом в Росимуществе и в Минэкономразвития говорят, что пока не получали информации по данному вопросу.

Эксперты, на которых ссылается издание, считают, что эта сделка пойдет на пользу как ее участникам, так и потребителям услуг связи. «Если сделка по покупке Tele2 все же состоится, от этого выиграют обе стороны», — считает заместитель генерального директора компании «ФинЭкспертиза» Наталья Борзова. «Финансовые вливания и аффилированность с телекоммуникационным гигантом пойдут на пользу бренду Tele2». В «Ростелекоме», отмечает она, понимают, что ситуация на рынке телекоммуникаций меняется, и будущее за мобильными технологиями. «Поэтому вполне естественно, что "Ростелеком" хочет занять максимальную долю мобильного рынка», — заключает она.

При этом аналитики не исключают, что следствием такой сделки может стать трансформация «большой тройки» мобильных операторов в «большую четверку».

«Консолидировав выручку сотового оператора, "Ростелеком" сможет претендовать на статус крупнейшего российского телекома», — считает аналитик «Финама» Леонид Делицын. Эксперт напоминает, что выручка «Ростелекома» в 2017 году составила 305,3 миллиарда рублей, а Tele2 — 123 миллиарда рублей. «В совокупности это дает 428 миллиардов рублей, а это почти столько же, сколько у крупнейшего российского телекома — МТС (442,9 миллиарда рублей)», — говорит он. Кроме того, абонентская база Tele2 превышает 40 миллиона человек, и если данная сделка состоится, «Ростелеком» получит абонентскую базу, превосходящую как количество пользователей фиксированной связи (18,3 миллиона), так и базу ШПД (13 миллионов)», — подытоживает он.