Givenchy представил косметику-унисекс

Компания Givenchy Parfums перезапустила профессиональную линию макияжа-унисекс Misters. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в пятницу, 25 января.

В новую линейку вошли скрывающий корректор против темных кругов под глазами в четырех оттенках, матирующий и сужающий поры стик для лица, гель для сияния кожи с оттенком загара и фиксирующий прозрачный гель для бровей. Также бренд выпустил весеннюю коллекцию макияжа: румяна Prisme Blush, подводка для век Dual Liners, лак для ногтей Le Vernis, губная помада Le Rouge и блеск для губ Le Rouge Perfecto.

Бальзамы для губ Le Rose Perfecto Фото: Givenchy Parfums 1 /4

В преддверии наступления Нового года по китайскому календарю марка выпустила рассыпчатую пудру Prisme Libre и помаду для губ Le Rouge лимитированной серией в дизайнерской упаковке с золотыми и красными цветочными мотивами и изображениями клевера — мотивами коллекции одежды сезона весна-лето 2019, созданной дизайнером Givenchy Клер Уэйт Келлер.

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Еще один новый продукт макияжа Givenchy Parfums — бальзам для губ Le Rose Perfecto в восьми оттенках от нежно-розового до темно-лилового, а также бесцветный вариант. Кремовая формула бальзама обогащена питательными и увлажняющими компонентами, а микросферы гиалуроновой кислоты удерживают влагу и разглаживают кожу губ.

Осенью 2018 года Givenchy Parfums представил новую версию исторического аромата L’Interdit, впервые выпущенного в 1957 году. Обновленная композиция разработана парфюмерами Домиником Ропионом, Энн Флипо и Фанни Бэл. Она построена на нотах белых цветов апельсинового дерева, жасмина и туберозы, контрастирующих с аккордом ветивера и пачули.

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