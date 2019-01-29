На Новой Земле снесли более 400 облюбованных медведями построек

Министерство обороны России снесло на Новой Земле более 400 бывших советских военных построек, которые заселили белые медведи, за последние четыре года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя 12 главного управления военного ведомства Константина Шуркалина.

Он пояснил, что списанные здания ранее использовались в хозяйственной и военной деятельности Советского Союза, после чего их облюбовали дикие звери.

«В заброшенных домах жили белые медведи, что представляет опасность для людей», — рассказал представитель Минобороны на Рождественских чтениях в Русском географическом обществе.

Он добавил, что после сноса зданий было рекультивировано 107,5 гектара тундры. «В настоящее время мы в большей степени занимаемся сбором и разделкой металлолома, рекультивация в основном завершена. Было вывезено на материк более 9 тысяч тонн лома металлов, из которых передано покупателям 6,9 тысячи тонн», — доложил он.

Очистка Новой Земли велась в трех местах: поселках Белушья Губа, Северный и рядом с аэродромом Рогачево.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!