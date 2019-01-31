В России проведут актуальные политологические исследования

В России проведут конкурс на лучшие исследования политологов, сообщил председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) Владислав Панченко. Его слова приводят РИА Новости в четверг, 31 января.

«Эти исследования — это не какие-то кабинетные мудрствования политологов. Это те исследования, которые нужны населению», — заявил председатель экспертного совета конкурсов Валерий Фадеев.

В частности, речь идет о вопросах неравенства, причинах медленного экономической роста, прогнозах по модификации партийной системы, пояснил он. По его словам, гранты составят от 400 тысяч до трех миллионов рублей. «Конкурс призван выделять деньги тем политологам, которые отвечают на насущные вопросы, интересующие людей», — подчеркнул он

В свою очередь, председатель экспертного совета РФФИ Оксана Гаман-Голутвина отметила, что Россия сегодня «стоит перед совокупностью довольно серьезных вызовов», для решения которых необходимо найти эффективные ответы.

Конкурс будет проводиться также при поддержке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Прием заявок продлится до середины марта.

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