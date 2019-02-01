Осужден причастный к гибели российских солдат член банды Басаева

Верховный суд Чечни приговорил Руслана Батаева — члена банды Шамиля Басаева — к 14,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы управления ФСБ по Ставропольскому краю.

Установлена причастность Батаева к нападению на российских солдат в Чечне. Свою вину он признал. Уголовное дело расследовалось по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По данным следствия, Батаев добровольно вступил в банду «Сары-Суйский джамаат», члены которой вместе с другими формированиями под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба в 1999 году совершили нападение на военнослужащих, уточняет «Кавказский узел». Это произошло в Шелковском районе в 32 километрах от Грозного. Тогда погибли 15 человек, еще 28 получили ранения. Кроме того, при нападении были уничтожены танк Т-72 и боевая машина пехоты БМП-2.

В 2009 году были осуждены еще пятеро боевиков, причастных к этому нападению. Адильхан и Муратхан Елманбетовы, Эсболат и Адильбай Акбулатовы, а также Арислан Бимурзаев получили сроки от 13 до 23 лет колонии строгого режима.

Группировка «Сары-Суйский джамаат» действовала на территории Чечни в 1999 году, в ней насчитывалось не менее 40 членов. Руководили бандой Султан Даутов и Адам Хамзатханов, которые в конце 1999-го были убиты.

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