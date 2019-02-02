Бывшего мэра Тулы задержали на Кипре за хищение 24 миллионов рублей

Бывшего мэра Тулы Алису Толкачеву задержали на Кипре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

Толкачева находилась в международном розыске. Ее задержали в рамках операции Интерпола по запросу из России. Экс-чиновницу отправили в тюрьму до решения вопроса об экстрадиции.

Суд Тулы принял решение о заочном аресте Толкачевой в октябре 2017 года. Дело касается деятельности Толкачевой в качестве главы управляющей компании «РЭМС». Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

По версии следствия, руководство управляющей компании задолжало около 24 миллионов рублей ресурсоснабжающей организации за поставленную электроэнергию. На Толкачеву заведено шесть уголовных дел, ее имущество на сумму более 107 миллионов рублей арестовано. Женщина считает уголовное преследование в отношении себя незаконным.

Алиса Толкачева стала первой женщиной, возглавившей Тулу. Она была мэром города в течение года, с марта 2010-го по март 2011 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!