Мир
 
Последние новости
Выявлена новая причина развития особо опасного рака
Пенсионер отрастил аномально большой нос и избавился от него
Самолет не мог приземлиться в Красноярске из-за морозов и будет ждать тепла
Мужчины раскрыли «секреты парней, о которых не знают девушки»
Рэпера 21 Savage захотели выслать из США
В Венесуэле захотели расширить сотрудничество с Россией
В крупном пожаре в центре Москвы погибли два человека 
Названа причина появления личинок червей в легких суворовцев
В России перестал работать закон Менделеева
Новости партнеров

Служителя мечети уволили за фото из спортзала

Перейти в «Мою Ленту»
Ибрахим Аль-Масри

В израильском городе Акре муэдзина, служителя мечети, призывающего мусульман на обязательную молитву, уволили после того, как он опубликовал в интернете свои фотографии из спортзала. Об этом сообщает The Telegraph.

Ибрахим Аль-Масри потребовал восстановить его на службе. Он заявил, что потерял работу в мечети Аль-Джаззар после того, как в руководстве мечети увидели его фотографии, сделанные во время чемпионата по бодибилдингу в 2017 году. Он отметил, что тот, кто принял это решение, посчитал увлечение муэдзина недостойным религиозного служителя.

«Для каждого вида спорта есть своя специальная одежда. Для футбола, для тенниса, для плавания. То же самое с бодибилдингом», — сказал Аль-Масри, упомянув майку на тонких бретелях, которую обычно носят бодибилдеры. «Я даже подумать не мог, что такое может случиться. Я уверен, что Израиль — демократическая страна, и если кто-то совершает ошибку, он может ее исправить. Но исправлять ошибку другой ошибкой? Не очень-то хорошо», — посетовал он.

По словам представителя Министерства внутренних дел, которое занимается контролем за нееврейскими религиозными учреждениями в стране, мужчину уволили в соответствии с правилами. Других комментариев в ведомстве не дали. В мечети, где работал Аль-Масри, также отказались общаться с журналистами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Israeli mosque prayer caller fired over photos in bodybuilder outfit
Влюбленную пару приговорили к избиению палками за объятия
Мусульманин захотел отложить свою казнь из-за христианина
Другие материалы рубрики
Мир00:0326 января

Ненасытный дядюшка

Он развращал детей и сел в тюрьму на всю жизнь. Но тысячи людей считают его пророком бога
18:19 3 февраля

России посоветовали убрать ракеты за Урал

04:02Сегодня

Британии предрекли помоечный кризис

17:06 3 февраля

Трамп задумался об отправке американских военных в Венесуэлу

Мир00:01 3 февраля

Наследие команданте Чавеса

Он вел Венесуэлу к торжеству социализма, а привел к нищете и революции
16:16 3 февраля

Пойманных с тоннами кокаина российских моряков решили придержать

03:44Сегодня

В Венесуэле захотели расширить сотрудничество с Россией

04:58 3 февраля

Раскрыт план по эвакуации Елизаветы II на случай беспорядков после Brexit

Мир00:2722 января

Курильские и российские

Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией
04:28 3 февраля

Известного наркобарона обвинили в педофилии

19:45 2 февраля

В США прокомментировали решение России по ракетному договору

21:42 3 февраля

Мадуро сравнил себя с Христом и вспомнил Шекспира

Россия
«Вы считаете, что чиновника нужно облить грязью и матом?»
Сенатор Клишас о том, как хочет защищать государство и свободу слова новыми запретами
Как изменится жизнь россиян с февраля
Лекарства для неизлечимо больных, новый штраф за скорость и устойчивый интернет
«Закидывают в машины как овец»
Кавказцы объявили войну традиции похищать невест. Остановит ли это дерзких женихов?
«Яйца ущемляют ваши права»
Россиян годами обманывают в магазинах, чтобы остановить рост цен на продукты
В крупном пожаре в центре Москвы погибли два человека
Гомофоб убил двух российских пенсионеров-геев
Названа причина появления личинок червей в легких суворовцев
Все материалы
Мир
«Они свободны, сильны и независимы»
 
Дональд ТрампСША выходят из ракетного договора
Мир ждет новая гонка вооружений. Россия к ней готова
Британии предрекли помоечный кризис
Трамп задумался об отправке американских военных в Венесуэлу
В Венесуэле захотели расширить сотрудничество с Россией
Раскрыт план по эвакуации Елизаветы II на случай беспорядков после Brexit
Наследие команданте Чавеса
Он вел Венесуэлу к торжеству социализма, а привел к нищете и революции
Все материалы
Бывший СССР
Поросячья угроза
В Грузии вспышка свиного гриппа. В аптеках заканчиваются лекарства, но туристам все равно
Кандидат в президенты Украины захотел встретиться с Путиным
Шариат в движении
Они боролись с узбекскими властями и спецназом США. Их цель — исламское государство
Порошенко задекларировал за два месяца больше миллиарда гривен дохода
На Украине призвали выстраивать отношения с Россией при помощи графитовых бомб
Толкнувший Скабееву украинский депутат испугался угроз Кадырова
Два кандидата в президенты Украины пострадали в один день
Все материалы
Экономика
Кайфовый товар
Они зарабатывают миллионы, даря эмоции и побеждая скуку
Выстрел в ногу
Они надеялись, что при Трампе американцы кинутся скупать оружие. Теперь их бизнес в упадке
Рано повзрослели
В США и Китае все больше молодых миллионеров. Будет ли такое в России?
Арабы отказались от золота Венесуэлы
Производителей захотели заставить уважать ГОСТ
Подсчитан ущерб для экономики России от злых начальников
От главы крупной российской госкомпании решили избавиться
Все материалы
Силовые структуры
Рауль Арашуков«Везде у него были свои люди»
Газовый король Кавказа крал миллиарды и устранял неугодных. Его земляки знали, но молчали
Сенатора с Кавказа задержали на заседании
Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти
Анастасия Вашукевич«Вы не знаете, что такое злая белорусская баба»
Настя Рыбка и Алекс Лесли — о выживании за решеткой, сексе в суде и коварстве врагов
Батюшки и психологи уберегли российских зэков
Задержан владелец перевернувшегося под Калугой автобуса
Бармен забил до смерти гостя на открытии паба в Москве
Рауф Арашуков«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Сенатора с Кавказа обвиняют в убийствах и бандитизме. Его отец мог похитить миллиарды
Все материалы
Наука и техника
Забитое старое
Самый страшный ужастик 90-х стал еще круче: Resident Evil 2
Хлопнули дверью
США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР
Тайна из грязи
Ученые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
Защищенные от прослушки телефоны начали продавать в России
Ядерный «Посейдон» признали неуязвимым
Американским ученым запретили работать на Россию и Китай
ВМФ России получил вызывающие галлюцинации системы
Все материалы
Спорт
Опортугалились
«Динамо» опозорилось, выбросив миллионы на звезд. И навсегда изменило российский футбол
Олимпийская чемпионка объяснила популярность карьеры политика среди спортсменов
Найден исчезнувший самолет с футболистом Сала
Тарасова нашла новый феномен в российском фигурном катании
Футболисту наступили бутсой на лицо и изуродовали его
14-летняя россиянка превзошла Загитову
Плющенко отказался считать Тутберидзе «супертренером»
Все материалы
Культура
Моя прекрасная прачечная
Бондарчук, филфак, коррупция: Россия глазами сериала «Год культуры»
Вьются кудри
Кино недели: ангелы истребления, бесы девяностых и оральный секс для королевы
Под музыку хип-хопа
Децл умер после концерта. Ему было 35 лет
Децл планировал инсценировать свою смерть в 35 лет
Рэпера 21 Savage захотели выслать из США
Опубликовано видео с выступления Децла перед смертью
Умер актер Анатолий Артемов
Все материалы
Интернет и СМИ
Теряют хватку
Почему самая дорогая реклама в мире пугает и разочаровывает
«Это никогда не исчезнет»
Токсичным людям в интернете объявили войну. Почему ее невозможно выиграть
«Для молодых мы — пожилые лузеры»
Они сделали все, чтобы юмор в России был смешным. И все это время оставались в тени
Собчак рассказала об отношениях с Виторганом
Скабеева возмутилась слухами о своей зарплате в четыре миллиона рублей
Умер легендарный диктор программы «Время» Евгений Суслов
В репортаж о Терезе Мэй закрались истребители времен Второй мировой
Все материалы
Ценности
«Я никогда не видела такой ужасной публики»
Шампанское, икра и соболя. Как отдыхают в Давосе банкиры и миллиардеры
Кошерная роскошь
Миллиарды шекелей, продажа органов и коррупция. Скандальная жизнь раввинов США и Израиля
Гарегин IIАра рад
Пистолеты, кумовство, коррупция. Как живут армянские священники
Дети российского бизнесмена сделали «ковер» из отцовских денег
Вульгарность Меган Маркл на школьном снимке насмешила фанатов
Названа причина спроса на уродливые вещи из 90-х
Раскрыты самые популярные в Instagram кроссовки
Все материалы
Путешествия
«Похмелья здесь не бывает»
Ром рекой, интернет по талонам и воздух свободы: чем живет Куба
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Загнивающий мир
Он заснял самые необычные кладбища заброшенной техники России и мира
Перечислены главные причины гибели россиян в отпусках
Открылась вакансия путешественника с зарплатой сто тысяч долларов в год
Российский хостел стал одним из лучших в мире
В Дагестане непутевые коровы пришли пастись в аэропорт
Все материалы
Из жизни
Среди чужих
Эти люди живут вдали от родины. В их домах — теснота, шум и хлам
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«Некоторые сходят с ума»
Матери калечат маленьких девочек из-за внимания мужчин. Их клеймят и заставляют толстеть
Пытавшаяся убить себя женщина встретила своего спасителя
В легких суворовцев нашли личинок червей
Разъяренный леопард ворвался в деревню и покалечил людей
Американец отпраздновал день рождения выигрышем миллиона долларов
Все материалы
Бегство французов из России
Французские автомобили, которых нам не хватает в России
Точка доступа
Насколько крутым оказался премиальный «кореец» — итоги длительного теста Genesis G70
У вас что-то горит!
Как заработать на редком Porsche, а потом потерять его в горящей фуре русских дальнобойщиков
«Бэха Семерка»
Как росли ноздри BMW седьмой серии — эволюция флагманского седана баварской марки
Дорожный просвет Kia Rio X-Line увеличили почти до 20 сантиметров
Honda покрыла золотом спорткары, мотоциклы и газонокосилку
В России Toyota и Lexus отправят на сервис 84 тысячи автомобилей
Все материалы
Дом
«Это была такая подстава, что слов нет»
Приезжая сняла квартиру у интеллигентных москвичей. Она потеряла деньги и веру в людей
Встать у порога
Откуда взять стартовый взнос по ипотеке и что делать, если его нет и не будет
Загадочная душа
Самые безумные дома со всей России
Оскандалившийся петербургский ЗАГС выставили на продажу
Названы любимые страны россиян для покупки недвижимости
Каждый десятый россиянин купит жилье в 2019 году
Пока русских нет
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
Все материалы