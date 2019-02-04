Служителя мечети уволили за фото из спортзала

В израильском городе Акре муэдзина, служителя мечети, призывающего мусульман на обязательную молитву, уволили после того, как он опубликовал в интернете свои фотографии из спортзала. Об этом сообщает The Telegraph.

Ибрахим Аль-Масри потребовал восстановить его на службе. Он заявил, что потерял работу в мечети Аль-Джаззар после того, как в руководстве мечети увидели его фотографии, сделанные во время чемпионата по бодибилдингу в 2017 году. Он отметил, что тот, кто принял это решение, посчитал увлечение муэдзина недостойным религиозного служителя.

«Для каждого вида спорта есть своя специальная одежда. Для футбола, для тенниса, для плавания. То же самое с бодибилдингом», — сказал Аль-Масри, упомянув майку на тонких бретелях, которую обычно носят бодибилдеры. «Я даже подумать не мог, что такое может случиться. Я уверен, что Израиль — демократическая страна, и если кто-то совершает ошибку, он может ее исправить. Но исправлять ошибку другой ошибкой? Не очень-то хорошо», — посетовал он.

По словам представителя Министерства внутренних дел, которое занимается контролем за нееврейскими религиозными учреждениями в стране, мужчину уволили в соответствии с правилами. Других комментариев в ведомстве не дали. В мечети, где работал Аль-Масри, также отказались общаться с журналистами.

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