Женщина лишилась купленных в интернете детей и захотела воссоединиться с ними

В Великобритании женщина решила встретиться с купленными в интернете детьми, с которыми ее разлучили 18 лет назад. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В 2000 году супруги из города Бакли Джудит (Judith) и Алан Килшоу (Alan Kilshaw) узнали, что больше не смогут завести детей. На тот момент у Джудит уже было четыре ребенка: два сына от Алана и две взрослые дочери от предыдущего брака.

Тогда пара решила усыновить двух младенцев. В интернете они нашли американку по имени Транда (Tranda), которая продавала полугодовалых близнецов за 8,2 тысячи фунтов стерлингов (700 тысяч рублей). Они расплатились с Трандой и перевезли девочек в Великобританию в большой фермерский дом. Помимо двух малышей, старшей дочери и двух сыновей, с ними проживали шесть собак и более дюжины котов. Кроме того, у них были два хорька, лошадь, пони и две свиньи.

В январе 2001 года случай семьи Килшоу привлек внимание британских парламентариев. Тогдашний премьер-министр Тони Блэр и лидер оппозиции Уильям Хейг осудили усыновление детей за деньги. После этого социальные службы Флинтшира забрали близнецов. В апреле того же года девочек депортировали в США и отдали на воспитание другой семье.

66-летняя Джудит и 63-летний Алан, вступившие в брак в 1992 году, развелись в 2006-м, но сохраняли дружеские отношения и после развода. Мужчина всячески поддерживал бывшую жену и даже сопровождал ее к алтарю, когда она вышла замуж в третий раз. «Мы были как брат и сестра», — призналась Джудит.

В феврале 2018 года Алан попал в больницу в тяжелом состоянии и два дня провел в коме. С каждым месяцем ему становилось все хуже, и в декабре мужчина умер от идиоматического легочного фиброза. Несмотря на то, что Алан редко приходил в сознание, Джудит удавалось с ним пообщаться.

Женщина рассказала The Sunday People, что будет добиваться новой встречи с детьми, которых она не видела 18 лет. По ее словам, перед смертью бывший муж попросил ее об одолжении. «Он хотел, чтобы я поехала в Америку и попробовала вновь встретиться с девочками, — рассказала она. — Я не уверена, насколько его просьбу реально осуществить, однако я сделаю все возможное, чтобы исполнить последнюю волю умирающего мужа».

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