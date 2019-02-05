В Москве выступит «Моральный кодекс»

Российская рок-группа «Моральный кодекс» даст выступление в Москве. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 5 февраля.

Шоу будет называться «Московская зима». Оно пройдет 9 февраля на площадке ГЛАВCLUB GREEN CONCERT.

Отмечается, что в последнее время участники коллектива уделяют внимание сольным проектам, но при этом продолжают выступать вместе. Их последняя совместная пластинка вышла 14 февраля 2014 года. Музыканты работали над ней в течение семи лет.

Группа «Моральный кодекс» образовалась в 1989 году. В ее состав входят вокалист и саксофонист Сергей Мазаев, гитарист и автор Николай Девлет-Кильдеев, бас-гитарист Александр Солич, клавишник Константин Смирнов, барабанщик Юрий Кистенев и креативный арт-продюсер Павел Жагун. За свою музыкальную карьеру коллектив выпустил восемь альбомов.

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