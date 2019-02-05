Молодые ученые получили премию президента за метод поиска взрывчатки

Помощник президента России Андрей Фурсенко назвал имена лауреатов премии главы государства в области науки и инноваций для молодых ученых за 2018 год. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщает ТАСС.

В частности, ее получили сотрудники Института оптики атмосферы имени В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Евгений Горлов и Виктор Жарков. «Им присуждены награды "за разработку и реализацию лидарного метода дистанционного обнаружения взрывчатых веществ"», — сказал Фурсенко.

Также премию присудили Екатерине Гризановой из Новосибирского государственного аграрного университета, отметив ее исследование новых механизмов устойчивости насекомых-вредителей к биоинсектицидам на основе бактерий Bacillus thuringiensis. Вячеслав Дячук из Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН (Владивосток) стал лауреатом за открытие новых механизмов развития нервных систем беспозвоночных и позвоночных животных.

Иван Оселедец из Сколковского института науки и технологий получил награду за создание прорывных вычислительных технологий решения многомерных задач физики, химии, биологии, анализа данных на основе тензорных разложений.

Премия президента в области науки и инноваций для молодых ученых вручается с 2008 года. Ее присуждают за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Размер каждой премии составляет 2,5 миллиона рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!