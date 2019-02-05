Воробьев рассказал Путину об успехах Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля во вторник, 5 февраля.

По словам Воробьева, в этому году в основной капитал Мособласти было инвестировано 817 миллиардов рублей, объем иностранных вливаний составил миллиард долларов. «Мы создали экономические зоны, спасибо за поддержку, и индустриальные парки в каждом муниципалитете», —рассказал он. Губернатор также отметил высокие темпы развития сельского хозяйства.

Отдельно Андрей Воробьев поблагодарил главу государства за поддержку проекта по строительству завода «Мерседес» в Солнечногорском районе. Это первый их завод в Восточной Европе, подчеркнул глава региона. Предприятие откроется в апреле, уточнил он.

Еще один реализованный проект, а котором доложил Воробьев, — мост через Волгу в подмосковной Дубне. «Сдали мост, он дорогой, порядка 10 миллиардов рублей стоит, но это того стоит. Почему — потому что эта дорога ведет к рабочим местам, к свободной экономической зоне», — заключил он.