Картинки оказались опасными для телефонов на Android

Технические специалисты Google устранили уязвимость в операционной системе Android, которая позволяла через просмотр картинки запустить произвольный код. Об этом сообщается в бюллетене безопасности на сайте Android.

Разработчики назвали найденную уязвимость опасной, так как просмотр файлов PNG потенциально могли использовать злоумышленники для удаленного запуска вредоносных программ на устройстве. Специалисты Google рассказали об устранении 11 подобных багов, которые были обнаружены в результате работы над новым обновлением от 4 февраля.

Как сообщается, найденные уязвимости представляли опасность для версий Android от 7.0 (Nougat) и до последней версии 9.0 (Pie) включительно. Помимо проблем с Framework, который позволял проводить хакерские атаки, февральские обновления устранили 42 проблемы.

Разработчики утверждают, что никакая из устраненных уязвимостей не была использована преступниками для осуществления атак, и рекомендуют всем пользователям по возможности обновляться до последней версии Android.

В январе 2019 года эксперт сообщил, что обнаружил уязвимость в программе-менеджере ES File Explorer, которая позволяла красть любые данные пользователей. Брешь в системе подвергла опасности все устройства на Android.

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