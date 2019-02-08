Мороз в США породил «призрачные» яблоки

Житель американского штата Мичиган обрезал сухие ветки на деревьях и обнаружил загадочные ледяные яблоки. Его фотографии опубликовало издание WoodTV.

Случай произошел в среду вечером, 6 февраля, в регионе Fruit Ridge («Фруктовый край»). Эндрю Ситсима (Andrew Sietsema) заметил, что после дождя на гниющих яблоках образовалась ледяная корка. Когда он начал подрезать деревья, ледяные яблоки упали на землю и разбились. Однако в некоторых плодах подгнившая мякоть превратилась в жидкую массу и в результате вытекла наружу.

Американец утверждает, что фокус получился благодаря идеальной температуре воздуха. Он также признался, что сорт яблок Jonagolds — один из самых его любимых. Но сейчас он шутливо называет их Jonaghosts (игра слов, «ghosts» — «призраки» — прим. «Ленты.ру»).

С декабря 2018 года в центральной и северной частях США установились аномально низкие температуры — впервые за последние 20 лет. Морозы сопровождаются сильными снегопадами, ледяными дождями и гололедом. В штатах Монтана, Северная и Южная Дакота, Миннесота, Айова, Висконсин, Мичиган и Небраска температура опустилась на 11-20 градусов ниже нормы. В некоторых городах мороз достигает минус 40 градусов.

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