Стало известно о состоянии пострадавшего в Магнитогорске младенца

Благодаря врачам НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля маленький ребенок, найденный под завалами после взрыва дома в Магнитогорске, не лишился ноги и сможет самостоятельно передвигаться. Сюжет об этом вышел в эфире телепрограммы «Здоровье» на Первом канале.

Мать 11-месячного мальчика рассказала, что до взрыва ее сын ползал, ходил по кроватке и мог передвигаться при поддержке родителей. По словам ведущей Елены Малышевой, несмотря на все опасения, он сможет сделать свои первые шаги и в будущем — ходить.

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Малыш провел под обломками здания 35 часов, температура на улице была минус 27 градусов. Когда его достали, у него была черная нога — следствие серьезного обморожения и перелома. Предстояла ампутация, и мальчика отправили в Москву в клинику Рошаля. Во время перелета ребенка согревал специальный аппарат, который равномерно обдувал его тело и помогал сосудам восстанавливаться. Уже в больнице выяснилось, что под завалами он ел строительный мусор, который падал ему на лицо.

«Мы увидели в кишечнике контрастное вещество, связались с коллегами из Магнитогорска. Они рассказали, что его лицо было покрыто известкой, пылью, мусором, а глотательный рефлекс-то сохранился», — уточнил врач НИИ Валерий Митиш.

7 января мальчик начал самостоятельно дышать, его состояние стало стабильным, и врачи переключили внимание на травмированную правую ногу. Через несколько дней стало понятно, что ее удалось спасти, и ампутации не требуется. Леонид Рошаль отметил, что частично это чудо, но без мастерства медиков оно было бы невозможно.

Сейчас мальчик продолжает находиться в больнице с мамой. После выписки они вернутся в Магнитогорск, где семья получила новую квартиру.

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске произошел ранним утром 31 декабря, погибли 39 человек. Спасательная операция продлилась до 3 января.

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