Подделавшего оценки в школьном журнале подростка передумали судить

Прокуратура Новосибирска заявила о прекращении преследования выпускника новосибирской гимназии №5 Владимира Жоглика, подозреваемого во взломе электронного журнала ради удаления двоек в годы учебы, в связи с малозначительностью преступления. Об этом государственный обвинитель сообщил на суде, передает «Комсомольская правда».

Суд удалился в совещательную комнату, вердикт будет вынесен во вторник, 12 февраля.

Жоглик рассказал изданию, что раскаялся в содеянном, поскольку «времени на это было более чем предостаточно». Расследование длилось два с половиной года: правоохранительные органы не могли найти потерпевших, после чего потерпевшими признали учеников, которым Жоглик повысил оценки.

По версии следствия, весной 2016 года 16-летний школьник взломал электронный журнал, а затем в течение месяца исправлял плохие оценки себе и одноклассникам. Сотрудники учебного заведения узнали об этом в ноябре и сообщили в полицию. Подростка судили по статье 272 УК России («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), максимальное наказание по которой предусматривает до двух лет лишения свободы.

Дело получило общественный резонанс. В защиту Жоглика выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который призвал «оставить молодого человека в покое».

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