Россияне и украинцы испугались новой войны

59 процентов россиян и 60 процентов украинцев боятся новых войн в Европе. Это следует из результатов соцопроса Security Radar 2019, проведенного по заказу организаторов Мюнхенской конференции по безопасности. Данные опроса есть в распоряжении «Коммерсанта».

Соцопрос является частью исследования, которое отражает ситуацию с безопасностью и конфликтами. В нем приняли участие жители семи стран: России, Франции, Германии, Латвии, Польши, Сербии и Украины. Респонденты отвечали на вопросы о грядущих и существующих международных кризисах.

Большинство жителей России (64 процента) и Украины (63 процента) согласны с тем, что конфликт на Украине — исключительно внутреннее дело страны, и республика должна разобраться с этим самостоятельно без вмешательства других стран. Половина россиян выступает против ввода миротворцев на Украину, тогда как половина украинцев, наоборот, поддерживает такую тактику.

Больше всего разногласий вызвал вопрос об ужесточении антироссийских санкций. Против этого высказались большинство россиян и сербов, 75 процентов немцев, 59 процентов жителей Латвии и 43 процента французов. Усиление ограничительных мер в отношении России поддержали украинцы (66 процентов) и поляки (62 процента).

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 15-17 февраля. Мероприятие посетят более 40 глав государств и правительств, а также около ста министров. Политики обсудят ситуацию в ЕС, трансатлантическое сотрудничество и «возможные последствия новой эры соперничества великих держав» — США, Китая и России.

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