Французская группа Space приедет в Россию

В честь своего 40-летия французская группа Space устроит большой тур по России. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 13 февраля.

В Москве коллектив выступит 3 марта на площадке «Крокус Сити Холл». Отмечается, что зрителей ждет 2,5-часовое шоу со световыми и лазерными эффектами.

Музыканты также планируют концерты в Краснодаре (28 февраля), Санкт-Петербурге (2 марта), Владивостоке (7 марта), Иркутске (9 марта), Новосибирске (11 марта), Челябинске (13 марта), Екатеринбурге (14 марта) и Воронеже (16 марта).

Группа Space была основана в 1977 году композитором и певцом Дидье Маруани. В 1983 году они привезли полноценное стадионное лазерное шоу в СССР и провели более 20 концертов, продав около 600 тысяч билетов. За свою карьеру коллектив выпустил девять студийных альбомов.

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