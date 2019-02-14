Подмосковье заключило крупные инвестиционные контракты

Подмосковье заключило ряд крупных инвестиционных соглашений в ходе одноименного форума в Сочи, контракты подписал губернатор Андрей Воробьев. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 14 февраля.

В частности, была достигнута договоренность о строительстве на территории региона современного хлебобулочного и кондитерского производства. Инвестиции в проект превысят четыре миллиарда рублей.

Другое соглашение предусматривает открытие в Лыткарино первого в России производства полного цикла современной первичной фармацевтической упаковки. Общий объем финансовых вложений — четыре миллиарда рублей. В результате реализации проекта будет создано 500 рабочих мест.

Также глава региона привлек инвесторов в сферу сельского хозяйства. Так, Озерецкий молочный комбинат построит корпус по производству цельномолочной продукции и сыра в Дмитрове. В проект инвестируется более 3,3 миллиарда рублей.

Французские предприниматели вложат средства в производство гидроизоляции.

Андрей Воробьев неоднократно говорил о важности поддержания устойчивого инвестиционного потока. По его словам, это способствует повышению благосостояния региона.